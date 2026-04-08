Hatkriminalitet i New York City økte med 11,7 % i første kvartal 2026, og hele 55 % av de bekreftede sakene var rettet mot jøder (78 av 143) – selv om jøder utgjør rundt 10 % av befolkningen.

Tallene understreker en betydelig og vedvarende utfordring med antisemittisme i byen. Politiet har derfor innført tydeligere rapportering, med skille mellom rapporterte og bekreftede hatkriminalitetssaker, for å gi et mer presist bilde av situasjonen.

ANNONSE

Selv om enkelte måneder viser små nedganger, peker hovedtrenden på at jødiske miljøer fortsatt er uforholdsmessig hardt rammet.

Samtidig har øvrig alvorlig kriminalitet gått ned, noe myndighetene tilskriver en mer målrettet politiinnsats.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-892134