Erfaringene fra angrepene 7. oktober 2023 viste at tidligere strategi ikke var tilstrekkelig. Israel hadde i stor grad basert seg på teknologi, gjerder og begrenset militær tilstedeværelse, samtidig som trusler fra Hamas og Hizbollah ble undervurdert. Resultatet var at sivile områder lå for tett på aktører som aktivt ønsker å skade Israel.

Siden den gang har mange israelere endret syn. Det er ikke lenger nok med overvåkning og avskrekking alene – det må også være en tydelig og permanent militær tilstedeværelse langs grensene, kombinert med fysisk avstand til truslene.

Flere områder peker seg ut som særlig utsatte:

Gaza , hvor Hamas fortsatt bygger opp kapasitet

, hvor Hamas fortsatt bygger opp kapasitet Nordgrensen mot Libanon , der Hizbollah har et omfattende rakettarsenal

, der Hizbollah har et omfattende rakettarsenal Golanhøydene , som gir en viktig strategisk fordel mot Syria

, som gir en viktig strategisk fordel mot Syria Jordandalen , preget av smugling og risiko for regional ustabilitet

, preget av smugling og risiko for regional ustabilitet Grensen mot Egypt, hvor våpen fortsatt finner veien gjennom Sinai

Utfordringen er at Israel ikke kan basere sin sikkerhet på at fiendtlige aktører holder avstand. Når truslene er tett på sivile områder, øker risikoen dramatisk.

Buffersoner blir derfor sett på som et defensivt tiltak – ikke for ekspansjon, men for å skape nødvendig avstand, beskytte liv og gi større stabilitet over tid.

Kilde: https://www.jpost.com/opinion/article-892221