Krigen bør forstås som en del av den bredere konflikten som startet 7. oktober 2023. På flere fronter – i Gaza, Libanon, Jemen og direkte mot Iran – har Israel redusert fiendtlige aktørers evne til å angripe. Hamas og Hizbollah er presset, og Irans regionale nettverk er langt mindre effektivt enn tidligere.

Før krigen var Iran på offensiven, med økende atomkapasitet, rask utvikling av missiler og en stadig sterkere posisjon i regionen. I dag er denne utviklingen snudd. Irans innflytelse er svekket, og landets evne til å true Israel gjennom allierte grupper er redusert.

En viktig konsekvens er også en endring i Israels sikkerhetsstrategi. Erfaringene fra 7. oktober har vist at avskrekking alene ikke er tilstrekkelig. Israel legger nå større vekt på forebygging – å aktivt hindre fiender i å bygge opp farlige kapasiteter før de kan brukes.

Samtidig er det usikkert om Iran vil kunne gjenoppbygge sin styrke på samme måte som før. Økt intern misnøye og sterkere internasjonalt press kan begrense regimets handlingsrom fremover.

Etter våpenhvilen pågår det en kamp om hvordan resultatet skal tolkes. Noen hevder full seier, andre full fiasko. Men realiteten er mer nyansert: Israel har ikke oppnådd alt, men har likevel oppnådd betydelige resultater.

Utfallet representerer derfor ikke en total seier, men et klart strategisk fremskritt som har forbedret Israels sikkerhet og endret den regionale balansen i landets favør.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-892530