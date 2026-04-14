Mossad-direktør David Barnea erklærte tirsdag under en holocaust-seremoni at etterretningstjenesten hans ikke vil hvile før den bidrar til å få det islamske regimet i Iran til å falle, til fordel for et friere og mindre voldelig land.

«Vårt oppdrag er ennå ikke fullført. Vi trodde ikke at oppdraget vårt ville bli fullført umiddelbart når kampene avtok, men snarere planla vi – og vi planla faktisk å fortsette – og dette vil vise seg også etter tiden med angrep på Teheran,» sa Barnea.

ANNONSE

Dette var første gang Mossad-sjefen offentlig uttalte seg om sin rolle og sine synspunkter på regimeskifte i Iran.

Etter at et regimeskifte i Iran ikke skjedde i de første ukene av krigen, og enda mer etter at en våpenhvile trådte i kraft uten at regimet ble endret, har ulike israelske og amerikanske tjenestemenn forsøkt å legge skylden på Mossad og Barnea for fiaskoen.

Mossad til USA og Israel: Regimeskifte kan bare komme etter en krig med Iran

Imidlertid har The Jerusalem Post rapportert at Mossad informerte både israelske og amerikanske toppledere om at et mulig regimeskifte først kan skje etter en krig med Iran – ikke midt under den.

Mossad har derfor avvist påstander om at de har mislyktes, eller at de forsøkte å «lure» USA til å tro på urealistiske forestillinger om regimeskifte.

Barneas offentlige uttalelse er den siste indikasjonen på at han fortsatt mener regimeskifte er mulig, men at krigen kun bidro til å legge et første grunnlag med mer gunstige forhold for en slik endring, og at det vil kreves betydelig mer arbeid fremover.

Tidligere har Barnea antydet at et regimeskifte kunne være en reell mulighet innen ett år etter den nåværende krigen.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-892978