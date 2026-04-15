Under en tale til en delegasjon på mer enn 130 høytstående politiledere fra USA, Europa og andre steder, på Holocaust-minnedagen i Auschwitz, sa Sylvan Adams, president for World Jewish Congress – Israel-regionen, at Holocaust viser hvordan det å ignorere hat kan føre til at samfunnet bryter sammen.

«Når vi står her, i Auschwitz,» sa Adams, «kan vi alle lære hva som skjer når vi ignorerer de tidlige varselsignalene på hat, og hvordan det kan undergrave – og til slutt bryte ned – normene i demokratiske samfunn.»

Med utgangspunkt i sin egen families historie beskrev Adams hvordan han en gang trodde at antisemittisme var blitt marginalisert i moderne tid. «Jeg trodde at etter-Holocaust-slagordet ‘Aldri igjen’ virkelig betydde aldri igjen,» sa han. «Vel, jeg tok feil.»

Adams påpekte at de nyeste tallene om antisemittisme, ifølge ADL, viser at 46 % av voksne – omtrent 2,2 milliarder mennesker – har antisemittiske holdninger. I USA nådde antisemittiske hendelser 9 354 i 2024 – det høyeste antallet som noen gang er registrert, nesten ni ganger høyere enn for ti år siden; og i Canada var det 6 219 hendelser i 2024 – omtrent 17 hver eneste dag.

Han sa at den nåværende bølgen av antisemittisme ikke er spontan, men delvis drevet av koordinerte eksterne krefter som søker å destabilisere vestlige samfunn. Han pekte på Irans langvarige folkemorderiske retorikk mot jøder og bruken av stedfortredernettverk, samt det han beskrev som flere tiår med qatarske investeringer i islamistisk infrastruktur, medier og akademisk innflytelse i Europa og USA.

Han fremhevet også rollen til digitale plattformer, særlig de knyttet til kinesisk innflytelse, i å forsterke antisemittiske narrativer og øke spredningen blant yngre målgrupper.

Ifølge Adams opererer disse kreftene på tvers av moskeer, universitetsområder og sosiale medier, og skaper det han beskrev som et vedvarende og organisert miljø for oppvigleri som senker terskelen for radikalisering og i økende grad vold.

Den iranske trusselen

Adams advarte også om omfanget av trusselen fra Irans ledelse og kapasitet, og trakk en direkte historisk parallell. «Med et tastetrykk kunne ayatollah Khamenei ha gjort det Hitler brukte mange år på å oppnå,» sa han, med henvisning til de potensielle konsekvensene av ukontrollert atomopptrapping og de eksplisitte truslene det iranske regimet har fremsatt mot Israel.

I sine avsluttende bemerkninger kom Adams med en direkte og presserende appell til de fremmøtte politilederne: «Dere har hørt analysen. Dere forstår mønstrene. Men nå ber jeg dere om å gjøre noe mye enklere: se dere rundt,» sa han.

«Holocaust-overlevende er her. De sitter ved siden av oss. Se dem i øynene. Se hva som ble tatt fra dem da hat ble ignorert, da det ble rasjonalisert, da det fikk vokse. Vi står her i Auschwitz, hvor det utenkelige ble virkelighet … fordi altfor mange så tegnene og ikke handlet.»

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-892999#google_vignette