Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) fordømmer på det sterkeste den nylige påskeseremonien i byen El Burgo i Sør-Spania, der en syv meter høy figur som forestilte Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble brent offentlig som en angivelig legemliggjøring av det onde.

IKAJs president, Dr. Jürgen Bühler, påpekte at denne opprørende handlingen med Judasbrenning følger en århundregammel tradisjon som finnes i enkelte katolske og ortodokse miljøer, med opprinnelse i middelalderens Europa. Historisk har slike praksiser ofte vært tett knyttet til antisemittiske forestillinger som fremstiller jøder som grådige, som Kristus-drapsmenn eller som grunnleggende onde. Slike praksiser har ingen plass i vår moderne verden og bør forbys universelt av Den katolske kirke, i tråd med de store reformene fra Det andre Vatikankonsil.

Dessverre vedvarer denne skadelige tradisjonen i deler av Europa og Latin-Amerika. De senere årene har lignende hendelser funnet sted i land som Mexico, Polen og Hellas, der antisemittiske stereotyper igjen har blitt brukt. En særlig urovekkende hendelse fant sted for noen år siden i den polske byen Pruchnik, der en Judasbrenning skapte stor harme i den jødiske verden. I dette tilfellet ble Judas fremstilt som en ortodoks jøde, med bruk av klassiske antisemittiske stereotypier som minner om Julius Streichers Der Stürmer, det beryktede nazistiske propagandamediet.

Den nylige hendelsen i Spania er spesielt alarmerende sett i lys av den bredere politiske konteksten. Den følger etter en rekke alvorlige offentlige anklager fra Spanias statsminister, Pedro Sánchez, som feilaktig har anklaget Israel for å begå folkemord og for å «utrydde» det palestinske folket, samt hevdet forakt for liv og internasjonal rett. Disse uttalelsene ble ledsaget av konkrete anti-israelske tiltak, inkludert oppfordringer til våpenembargo (våpenboikott), diplomatiske straffetiltak og Spanias anerkjennelse av en palestinsk stat i 2024. Den israelske regjeringen ser derfor med rette brenningen av en figur av sin statsminister som del av en påskefeiring som en direkte og urovekkende konsekvens av offisiell retorikk og politikk som legitimerer demonisering av Israel.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) fordømmer denne opprørende antisemittiske fremvisningen, gjennomført under den mest hellige høytiden i den kristne kalenderen – påsken. Vi oppfordrer Den katolske kirke i Spania til å komme med en klar og utvetydig fordømmelse og beklagelse for dette forkastelige avviket fra kristen lære. Videre oppfordrer vi Kirken i Roma til å utvise moralsk lederskap ved å instruere sine globale medlemmer om å avstå fra å videreføre slike antisemittiske praksiser i fremtiden.

Vi oppfordrer også Vatikanet til å revurdere sin ensidige kritikk av Israel. Israel har de siste to og et halvt årene spilt en avgjørende rolle i å konfrontere terrororganisasjoner som Hamas, Hizbollah og det iranske regimet – aktører som ikke bare åpent søker Israels ødeleggelse, men som også gjentatte ganger har forfulgt og drept kristne i områder de kontrollerer.

I stedet for å fordømme Israel og jødene, kunne langfredag mer meningsfullt brukes til å minnes de kristne som «deler Kristi lidelser» – for eksempel de forfulgte kirkene i Nord-Nigeria, Sudan og Den demokratiske republikken Kongo, hvor islamistiske ekstremistgrupper står bak omfattende vold mot kristne.

Til slutt oppfordrer vi alle kristne kirker og trossamfunn til å veilede sine grasrotmiljøer til å hedre det jødiske folk, som ga verden Guds ord og Messias, Jesus Kristus. Påsken må aldri brukes som en anledning til å krenke jøder. I stedet bør det være en tid hvor kristne står i solidaritet med sine jødiske brødre og søstre, og minnes Jesu ord til den samaritanske kvinnen: «Frelsen kommer fra jødene.» (Johannes 4,22)