Hamas avviste Board of Peace sin plan om avvæpning av terrorgruppen, og ba rådet om å gjøre endringer i den, opplyste en kilde til The Jerusalem Post onsdag.

BoPs høyrepresentant, Nickolay Mladenov, og tre andre meklere var også til stede, la kilden til.

Separat, i en uttalelse til BBC, anklaget en høytstående palestinsk tjenesteperson med kjennskap til forhandlingene Mladenov for å ha en pro-israelsk slagside.

Tjenestepersonen anklaget også Israel for ennå ikke å ha oppfylt sine forpliktelser i fase 1 av våpenhvileavtalen, og sa at Hamas ikke vil delta i forhandlingene om fase 2 før dette skjer.

«Vi venter på at Mladenov skal legge frem en klar tidsplan for at Israel skal oppfylle de gjenstående forpliktelsene i fase 1», sa en høytstående Hamas-tjenesteperson til BBC.

Israel har imidlertid trukket seg ut av befolkede områder på Gazastripen til posisjoner øst for den gule linjen, har økt mengden nødhjelp som slippes inn i området, og fastholder at fremgang i spørsmålet om avvæpning av terrorgruppen er nødvendig før ytterligere fremgang kan skje fra deres side.

BoPs avvæpningsplan ble først presentert for Hamas under møter i Kairo forrige måned, etter at Trump-administrasjonens Midtøsten-utsending Steve Witkoff kunngjorde fase 2 i midten av januar.

Hamas insisterer gjentatte ganger på at de ikke vil avvæpne seg

Demilitarisering av terrorgruppen var en del av våpenhvileavtalen, som opprinnelig ble signert i oktober, men siden da har Hamas gjentatte ganger sagt at de ikke vil gi fra seg våpnene sine.

Denne siste avvisningen kommer bare dager etter at fristen fra BoP for at Hamas skulle godta avvæpningsforslaget utløp. Fristen krevde at gruppen skulle akseptere planen innen slutten av forrige uke.

Hamas hadde tidligere trent med å gi et svar på avvæpningsforslaget. Kort tid etter at planen ble lagt frem, avviste Palestinsk Islamsk Jihad og andre militante og terrorgrupper den fullstendig, og sa at den prioriterte avvæpning fremfor gjenoppbygging.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-893098