Statsminister Benjamin Netanyahu tok imot Argentinas president Javier Milei under et offisielt besøk i Israel, der de to lederne understreket det nære vennskapet og ønsket om å styrke samarbeidet ytterligere. Under møtet signerte de de såkalte Isaac-avtalene, som har som mål å utdype forbindelsene mellom Israel og Latin-Amerika på flere områder.

En av de viktigste kunngjøringene var etableringen av en ny direkte flyrute med El Al mellom Israel og Argentina. Ruten, som etter planen skal starte i 2026, vil være uten mellomlandinger og bidra til å knytte landene tettere sammen gjennom økt turisme, handel og kontakt mellom folk.

I tillegg ble det presentert flere konkrete tiltak for samarbeid, blant annet innen sikkerhet og teknologi. Landene planlegger å styrke innsatsen mot terrorisme gjennom tettere koordinering, opplæring og informasjonsdeling. Det ble også inngått samarbeid om kunstig intelligens, med fokus på innovasjon, forskning og utvikling i viktige samfunnssektorer.

Besøket ble sett på som et tydelig uttrykk for det voksende partnerskapet mellom landene. Samtidig vakte Mileis deltakelse på en generalprøve til Israels uavhengighetsfeiring oppmerksomhet, etter at han ble observert syngende sammen med artister på scenen. Dette førte til kritikk fra opposisjonspolitikeren Vladimir Beliak, selv om hendelsen også ble tolket av enkelte som et tegn på hans sterke støtte og tilknytning til Israel.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-893528