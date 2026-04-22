Gjennom flere tiår har Israel bygget et system der innovasjon og militær kapasitet henger sammen. Samarbeidet mellom forsvarsindustrien og Israel Defense Forces gjør at erfaring fra slagmarken raskt omsettes til nye løsninger.

Moderne konflikter – særlig etter Russlands invasjon av Ukraina – viser at små enheter på bakken spiller en stadig viktigere rolle. Teknologi som tidligere var forbeholdt ledelsesnivå, flyttes nå nærmere soldatene, som får bedre situasjonsforståelse og beslutningsstøtte.

Samtidig gjør utviklingen innen kunstig intelligens og sensorteknologi slagmarken mer nettverksbasert og dynamisk. Den enkelte soldat blir del av et sammenkoblet system der informasjon og beslutninger skjer i sanntid.

Israels styrke ligger ikke bare i teknologi, men i struktur og tilpasningsevne – evnen til raskt å koble behov med løsninger. I en mer uforutsigbar verden blir nettopp denne evnen avgjørende.

På Yom Ha’atzmaut feires derfor ikke bare statens overlevelse, men også et tankesett preget av innovasjon, fleksibilitet og kontinuerlig tilpasning.

Kilde: https://www.jpost.com/defense-and-tech/article-893766