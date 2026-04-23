Israel og Libanon møtes i Washington for en ny runde samtaler om å forlenge den midlertidige våpenhvilen med Hizbollah, som utløper søndag. Libanon planlegger å be om en forlengelse på én måned.

Våpenhvilen har redusert volden betydelig, men situasjonen er fortsatt spent. Torsdag skjøt Hizbollah et panservernmissil mot israelske styrker i Sør-Libanon. Ingen ble skadet, ifølge Israel Defense Forces, som også meldte at de skjøt ned en drone og drepte en Hizbollah-operatør i et luftangrep dagen før.

Samtalene ledes av USA, med utenriksminister Marco Rubio til stede, sammen med representanter fra begge land. Israel sier de ikke har store uenigheter med Libanon, men krever at Hizbollah avvæpnes. Gruppen avviser dette og hevder den har rett til å motstå israelske styrker.

Libanon ønsker også stans i israelske angrep og ødeleggelser i sør. Samtidig vurderes videre forhandlinger om israelsk tilbaketrekning, fangeutveksling og grenseavklaring.

Konflikten blusset opp igjen tidligere i år, og til tross for våpenhvilen fortsetter mindre angrep. Israel advarer fortsatt sivile mot å returnere til enkelte områder i Sør-Libanon.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/israel-lebanon-set-for-new-round-of-us-talks-hezbollah-fires-at-idf-troops-again/