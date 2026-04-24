Angrepet kom kort tid før USAs president Donald Trump kunngjorde at våpenhvilen mellom Israel og Libanon ville bli forlenget, samtidig som israelske og libanesiske utsendinger møttes til samtaler i Washington.

Hizbollah hevdet angrepet var et svar på israelske operasjoner tidligere på dagen. Israel opplyste imidlertid at deres målrettede angrep i Sør-Libanon var rettet mot Hizbollah-medlemmer og rakettutskytere for å hindre videre angrep mot israelske sivile.

Til tross for våpenhvilen har Hizbollah fortsatt med angrep gjennom dagen, inkludert bruk av raketter og droner mot israelske styrker. Israel har svart med presise militære operasjoner mot terrorgruppens infrastruktur.

Samtidig pågår diplomatiske forhandlinger for å forlenge våpenhvilen og stabilisere situasjonen. Samtalene representerer den mest direkte kontakten mellom Israel og Libanon på flere tiår, selv om situasjonen fortsatt er spent.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/hezbollah-fires-rocket-salvo-at-northern-israel-shortly-before-ceasefire-extended/