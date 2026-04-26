Skrevet av: Yudit Setz

Krigens påvirkning på beboerne våre

Vi befinner oss nå i en skjør våpenhvile, men mange ganger de siste ukene har rakettsirenene under den intense krigen med Iran vekket minner fra beboernes barndom under Holocaust.

«Flyalarmen tar meg alltid tilbake til da jeg var liten», fortalte Chaya. «Under andre verdenskrig hadde vi sirener hver gang fly fløy over og slapp bomber, og huset vårt ristet av eksplosjonene. Vi var så redde …»

Nå tilbringer Chaya mange netter i bomberommet under krigen med Iran.

Renate, som nylig flyttet til en leilighet som passer bedre til hennes behov, har ikke lett tilgang til bomberommet. Hun går til et sted i leiligheten som er langt fra vinduene og føler seg trygg der. Men selv etter at våpenhvilen med Iran startet, ble Haifa fortsatt angrepet av raketter fra Hizbollah i Libanon.

«Plutselig ble jeg grepet av en overveldende frykt da sirenen gikk», forklarte Renate. «Jeg prøvde å gå til det trygge stedet mitt og satte meg i rullestolen. I tankene forsøkte jeg å bekjempe frykten og fant noe morsomt på telefonen min. Det tok ganske lang tid før det gikk over.»

Lyden av flyalarmen er den samme som under andre verdenskrig, da Renate var barn og hadde konstante mareritt fra kampene rundt seg.

Hvordan takler beboerne dette? Noen prøver å fylle tankene med gode ting, som humor, og ikke bare nyheter. Det hjelper dem gjennom dagen. Andre prøver å holde motet oppe og fokusere på miraklene de har opplevd under denne krigen.

For eksempel ble et iransk missil ikke skutt ned og landet i Haifa. Til tross for det tragiske tapet av liv, førte det faktum at stridshodet ikke eksploderte til at enda større ødeleggelser og tap av liv ble unngått. Et mirakel! Eller en person som akkurat rakk å forlate sengen og gå inn i et trygt rom, da splinter traff stedet hvor vedkommende hadde sovet bare minutter tidligere.

En annen faktor som støtter beboerne, er fellesskapsfølelsen. Å dele disse opplevelsene, spise sammen og delta i ulike aktiviteter styrker dem betydelig.

Historie og Tanach

De russisktalende beboerne ved Haifa Home har hatt stor glede av foredragene vi holder annenhver måned om Israels historie. De som har kommet til Israel de siste fire årene fra Ukraina, samt andre russisktalende overlevende som kom på 1990-tallet, visste knapt noe om det bemerkelsesverdige landet de nå bor i.

Fra disse foredragene oppsto ideen om å også inkludere undervisning om det jødiske folkets bibelske historie, slik den finnes i Tanach (Det gamle testamentet). Mange av beboerne vokste opp under Sovjetunionens kommunistiske regime og hadde ingen kunnskap om sin bibelske arv.

To medlemmer av vårt kristne personale, Maria og Nancy, som er kunstterapeut, kombinerte fortellingene fra Torahen (Mosebøkene) med malerier av ulike kunstnere som illustrerer hver historie. Bibeltimen før påske handlet om Josef og hvorfor Israels folk endte opp i Egypt. Dette ga beboerne en langt bedre forståelse av den historiske bakgrunnen for Pesach-feiringen.

«Alt jeg har lært her er nytt for meg og rørte hjertet mitt. Jeg ønsker virkelig at dette fortsetter», sa Boris.

«Dette var nytt for meg også, og jeg syntes det var veldig interessant. Jeg håper virkelig vi får høre mer», svarte Arnold.

Holocaust-minnedagen

Mens det var en midlertidig våpenhvile med Iran, fortsatte Hizbollah i Libanon å skyte raketter mot Nord-Israel da vi nylig markerte Yom HaShoah – den nasjonale Holocaust-minnedagen. Det er nå 81 år siden Holocaust tok slutt og nesten 78 år siden staten Israel ble opprettet.

Det er tankevekkende at verden har lært så lite av historien, og at antisemittismen, spesielt i den vestlige verden, har økt de siste årene.

«Hørte du hva som skjedde i München i går?» spurte Haya, og fortalte om et angrep på en israelsk restaurant. «Det minner meg om pogromene som fant sted for mange år siden.»

Den økende antisemittismen er noe beboerne ikke forstår. Hvorfor er det så mye hat mot det jødiske folk?

Men ikke alt er negativt.

«Jeg blir så oppmuntret av kristne som ikke glemmer oss, som skriver til oss og til og med kommer for å besøke og arbeide blant oss», sa Chaya. «Det er ekte kjærlighet, ikke hat. Jeg forteller alle jeg snakker med om det dere gjør for oss.»

Dagene rundt Holocaust-minnedagen er alltid følelsesmessig krevende for beboerne. De som fortsatt er i stand til det, føler et sterkt behov for å dele sine personlige historier, og flere blir invitert til ulike arrangementer for å fortelle.

Israelsk TV kom også for å intervjue dem i forkant av dagen, men med økende alder blir det stadig vanskeligere å gjenfortelle alle detaljene.

«Jeg vil fortelle, og jeg gjør det», sa Haya, «men minnene blir så levende at det tar flere dager å komme seg igjen.»

«Dette er siste gang jeg gjør det», sa Rachel, tydelig berørt. «Det er for vanskelig for meg.»

Hun holdt innlegg på to forskjellige steder i år, blant annet på en militærbase.

Den 14. april ble minneseremonien ved Haifa Home holdt som et lite arrangement internt, på grunn av sikkerhetssituasjonen. I tillegg til beboerne var kun noen representanter fra israelske myndigheter, Haifa-området og ulike utenlandske ambassader til stede.

Pesach i krigens skygge

I tillegg til å feire den tradisjonelle Pesach Seder-middagen sammen med beboerne, delte vårt kristne team ut mange matpakker til Holocaust-overlevende i Haifa-regionen før høytiden startet. Dette inkluderte også personlige besøk hjemme hos flere av dem.

Da vi kom inn til Iris, en 88 år gammel Holocaust-overlevende, lå hun i sengen i stuen. Da hun forsto hvem vi var, lyste ansiktet hennes opp av glede. Hun falt for noen måneder siden og skadet kneet så alvorlig at hun nå tilbringer mesteparten av tiden i sengen. Av hennes fire barn er det bare ett som fortsatt har kontakt med henne. Derfor satte hun stor pris på besøket vårt.

Det var vanskelig for henne å si farvel, og hun ba oss komme tilbake snart. Da vi satte oss i bilen igjen, fikk vi varsel om innkommende missiler fra Iran, og vi skyndte oss tilbake til Iris og hennes pleier for å søke tilflukt.

«For en velsignelse at dere er her igjen!» utbrøt Iris. «Nå kan jeg få glede av dere litt lenger …»

Et annet sted ventet Yaacov allerede på oss. Vi besøker ham vanligvis ved hver høytid og holder kontakt gjennom året. Utenom sønnen, som forsøker å komme noen ganger i uken, får han sjelden besøk. Han er stadig mer klar over sin glemsomhet, noe som plager ham dypt. Ensomhet og sviktende helse tynger mange av de overlevende som fortsatt bor hjemme. Besøkene våre bringer lys og varme inn i livene deres.