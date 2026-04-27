Den nederlandske etterretningstjenesten (AIVD) opplyser at et Hamas-nettverk har vært involvert i å organisere pro-palestinske demonstrasjoner i Nederland, samt samle inn penger og drive lobbyvirksomhet. Ifølge AIVDs rapport for 2025 førte ikke protestene til vold, men de kan bidra til økt splittelse i samfunnet. Rundt ti personer skal være knyttet til nettverket.

En 58 år gammel mann er tiltalt for å ha overført rundt 8 millioner euro til Hamas mellom 2010 og 2023.

AIVD undersøker også trusler knyttet til Hamas etter flere arrestasjoner i Europa, blant annet i Tyskland, Danmark og Storbritannia, hvor personer mistenkes for å planlegge angrep mot jødiske eller israelske mål.

Venstreekstremisme vurderes som en mindre trussel, selv om ulike aktivistgrupper har samarbeidet i demonstrasjoner. Gruppen Samidoun Nederland trekkes frem for å spre propaganda som kan bidra til radikalisering.

Det er også registrert hærverk mot bygninger knyttet til Israel, blant annet knuste vinduer og maling på fasader.

Ifølge AIVD kommer hoveddelen av jihadisttrusselen fra ISIS. Flere personer er arrestert eller dømt for tilknytning til terrororganisasjonen.

Rapporten advarer også mot høyreekstremisme og peker på trusler fra statlige aktører som Iran, Russland og Kina, særlig gjennom spionasje og cyberoperasjoner rettet mot Europa.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/article-894273