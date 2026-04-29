Videoer viser pro-palestinske aktivister som viftet med bannere med budskap som «sionister er terrorister», samtidig som de ropte slagord mot deltakerne. Ropene var også rettet mot iranske dissidenter som deltok på arrangementet, blant annet med utsagn som «ingen vil beskytte dere».

Arrangementet var organisert av Felleskomiteen for Israel og fant sted foran Stortinget. Det inkluderte taler fra både israelske representanter og eksiliranere, som blant annet snakket om vennskapet mellom iranere og det jødiske folk. Feiringen ble imidlertid preget av vedvarende roping og støy fra motdemonstranter på den andre siden av veien.

ANNONSE

Den norske jødiske podkasteren Henrick Beckheim filmet hendelsen og reagerte på det han mente var manglende inngripen fra politiet. Han hevdet at demonstrantene fikk bruke megafoner så nær at de overdøvet talene.

Israels chargé d’affaires Eytan Halon beskrev hendelsen som «skremmende og skamløst jødehat» og oppfordret norske myndigheter til å handle raskt for å beskytte den jødiske minoriteten.

Stortingsrepresentant Joel Ystebø (KrF) har i etterkant bedt justisministeren redegjøre for politiets håndtering av situasjonen. Han viser til at slagordene som ble ropt kan oppfattes som trusler, hatefulle ytringer og oppfordringer til vold, selv om ytringsfriheten står sterkt i Norge.

Ystebø stilte også spørsmål ved om politiets vurderinger på stedet og terskelen for å gripe inn var i tråd med gjeldende lov og praksis. Under sin tale på arrangementet uttrykte han bekymring for økende antisemittisme i Norge, og pekte på at dette ofte kan komme til uttrykk som ensidig og demoniserende hat mot Israel.

Han understreket også at jøder i Norge må kunne leve trygt, uten frykt, og viste til at noen opplever behov for politibeskyttelse og økt sikkerhet i hverdagen.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-894504