Nesten tre fjerdedeler (74 %) av unge jødiske voksne globalt, og to tredjedeler (67 %) av unge voksne i Israel, mener de kan påvirke fremtiden til sitt samfunn positivt, viser en ny rapport fra The Jewish Agency for Israel. Dette gir et glimt av håp i en tid hvor jødiske samfunn verden over har stort behov for det.

Rapporten ble presentert for Israels president Isaac Herzog i april, og bygger på en omfattende undersøkelse av situasjonen for jøder globalt etter angrepene 7. oktober 2023. Den viser en tydelig optimisme blant den yngre generasjonen.

Jøder i alderen 18–28 år uttrykker dobbelt så mye optimisme som de over 60. Omtrent 64 % av unge jøder verden over er optimistiske med tanke på fremtiden for det jødiske samfunnet i sitt land.

Rapporten er basert på en global undersøkelse gjennomført av Ipsos Social Research Institute blant 1 428 jødiske respondenter i Israel og 18 land i Nord-Amerika, Europa, Australia og Sør-Amerika.

– «One People Report» minner oss om en grunnleggende realitet: Når spenningene rundt oss øker, henter det jødiske folk styrke i evnen til å støtte hverandre, sa Doron Almog, leder for styret i det jødiske byrået. – Fra trusselen ser vi også motstandskraft, tilhørighet og håp vokse frem.

Jødiske samfunn, både i Israel og globalt, står samtidig overfor økende antisemittisme, utrygghet i det offentlige rom og bekymringer rundt hvordan Israel oppfattes internasjonalt.

Likevel viser rapporten en betydelig motstandskraft, særlig blant unge. De som føler sterkere tilknytning til jødisk liv rapporterer også større trygghet, og båndet til Israel forblir sentralt.

Tallene viser også en tydelig oppfatning av at det jødiske folkets fremtid avhenger av gjensidig ansvar: 88 % ser Israel som det jødiske folkets hjemland, og 85 % mener staten Israel er avgjørende for folkets videre utvikling.

Samtidig oppgir 69 % av jøder globalt at antisemittisme er den største utfordringen de står overfor i dag. I Europa har 43 % opplevd antisemittisme det siste året, og i Frankrike føler kun 22 % seg trygge som jøder.

Et annet sentralt problem er Israels omdømme internasjonalt, som 46 % peker på som den største utfordringen for jødiske samfunn.

Rapporten peker på et behov for handling, og The Jewish Agency for Israel vil styrke båndene mellom Israel og jødiske samfunn globalt gjennom tiltak som å oppmuntre til innvandring til Israel, støtte utsatte lokalsamfunn og styrke jødisk identitet blant unge.

– Selv i møte med store utfordringer er det jødiske folket fortsatt motstandsdyktig, sammensveiset og fremtidsrettet, sa Mark Wilf, styreleder. – Optimismen blant unge gir ikke bare håp, men også vilje til å ta lederskap.

Administrerende direktør Yehuda Setton understreket at forbindelsen mellom Israel og jødiske samfunn ikke er gitt, men må bygges aktivt.

– Vår oppgave er å sikre at dette fellesskapet blir til varige strukturer som kan støtte det jødiske folket i både krisetider og vekst, sa han.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/culture/article-894707