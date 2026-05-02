Kina har klart å balansere forholdet sitt mellom Israel og Iran, og opprettholder gode relasjoner med begge. Det er en viktig handelspartner for Israel, samtidig som det har strategiske bånd til Iran. Israel og Kina er enige om å motsette seg at Iran utvikler atomvåpen, men uenige om virkemidlene – Kina vektlegger diplomati, mens Israel i større grad aksepterer bruk av militær makt.

De største uenighetene gjelder Kinas forhold til Iran på det militære området. Kina bekrefter ikke at det selger luftforsvarssystemer til Iran, men mener det har rett til å eksportere defensive og såkalte «dual-use»-varer (som kan brukes både sivilt og militært). Israel frykter at slike leveranser – spesielt drivstoff til missiler – kan bidra til at Iran raskere gjenoppbygger sitt svekkede arsenal av ballistiske missiler etter krigen.

Samtidig kritiserer Kina Israel for angivelig å ha gitt luftforsvarsteknologi til Taiwan, noe Israel ikke har kommentert offentlig. Kina ser Taiwan som en del av sitt territorium og avviser enhver sammenligning mellom dette og sin egen handel med Iran.

Det har også vært påstander om at Kina har solgt en spionsatellitt til Iran, som skal ha blitt brukt til å overvåke amerikanske baser i Midtøsten. Kina avviser dette og sier slike anklager er grunnløse.

Selv om Kina nekter for å gi militær støtte til Iran, erkjenner det at handel med teknologi og materialer med flere bruksområder er vanlig internasjonalt. Samtidig ønsker Kina å unngå direkte involvering i konflikter, og har også en interesse av at USA bindes opp i langvarige konflikter.

Israel er bekymret for at kinesisk støtte kan undergrave en viktig gevinst fra krigen – nemlig å forsinke Irans evne til å produsere nye missiler. Likevel vil Israel trolig fortsette å prioritere gode relasjoner med Kina, gitt landets rolle som en global stormakt.

Kina på sin side fremhever at det følger internasjonal lov, ikke leverer våpen til krigførende parter, og ønsker fredelige løsninger gjennom dialog. Det understreker også sin støtte til prinsippet om ett Kina og motsetter seg enhver militær støtte til Taiwan.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-894606