Hizbollah har begynt å bruke små, avanserte droner for å angripe israelske mål, noe som understreker hvordan nye trusler utfordrer selv noen av verdens mest avanserte luftforsvarssystemer. Et nylig droneangrep i Libanon drepte en israelsk sivil entreprenør, og slike presise angrep blir stadig vanligere i moderne krigføring, blant annet i Ukraina.

Israel har svart ved å etablere buffersoner nær grensen for å beskytte egen befolkning og hindre militante grupper i å operere tett på israelsk territorium. Dette innebærer at bygninger fjernes og sivile evakueres fra områder der væpnede grupper tidligere har hatt fotfeste.

Samtidig forsøker Hizbollah å utnytte situasjonen ved å angripe mål i disse områdene og vente på muligheter. Gruppen kan også rekruttere blant mennesker som er blitt fordrevet fra grenseområdene. Verken den libanesiske hæren eller FN-styrken i området har så langt lykkes med å fjerne Hizbollah fra Sør-Libanon.

Våpenhvilen i området har i praksis ført til en situasjon der buffersonen fungerer som en aktiv kampsone. Dette ligner andre konflikter, som i Øst-Ukraina før 2022, hvor lavintensitetskamper og daglige sammenstøt ble en del av hverdagen.

Hizbollahs bruk av droner er en del av denne utviklingen. Spørsmålet fremover er om slike angrep vil bli en fast del av konflikten, eller om Israel vil utvikle effektive mottiltak for å beskytte sitt territorium og sin befolkning.

Kilde: https://www.jpost.com/defense-and-tech/article-894593