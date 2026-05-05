En norsk universitetsprofessor kalte Hamas-angrepene 7. oktober for «det vakreste som har skjedd i vårt århundre».

Bassam Hussein, professor i prosjektledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, kom med uttalelsene under et foredrag 21. april arrangert av Sosialistisk Forum.

Under sin del om konflikten i Midtøsten kalte Hussein 7. oktober «det vakreste som har skjedd i vårt århundre», og la til at det viste at «det finnes ikke noe som heter israelsk overlegenhet».

«Israel solgte jødiske immigranter en idé. En slags femstjerners bosettertilværelse der. De sa til jødiske immigranter: kom til oss. Her får dere det fineste livet. Dere får et hjem, et hus, en leilighet, en bil, en jobb finansiert av amerikanere. Og det eneste dere må gjøre er å tjenestegjøre i hæren i 18 måneder. Og det er alt. Deretter kan dere leve livet. Dere kan også få statsborgerskap og alt. Dette er paradis. 7. oktober beviste at dette slett ikke stemmer.

«7. oktober viste at uansett hvor sterk du er, har du fortsatt svakheter. Og en intelligent, smart palestinsk militærleder med 400 personer kan faktisk skade dem alvorlig. Så Israel ble som en slags drage, en enorm drage som spyr ild i alle retninger, som fikk en nål i baken. Det er alt. En nål i baken.»

Han uttalte også at han mener Israels ambisjoner er større enn å være en regional makt, og at den jødiske staten ønsker å «ta over det vestlige imperiet».

«Husk at staten Israel egentlig er en videreføring av europeisk kolonialisme, akkurat som USA, akkurat som Canada, og akkurat som Australia. Det er den samme mentaliteten. Og derfor frykter jeg at dette er Israels plan: å ta over som en regional – nei, som en global makt.»

«Denne Hamas-støttespilleren kan ikke fortsette å undervise»

Eytan Halon, chargé d’affaires ved Israels ambassade i Oslo, kalte det en «sjokkerende glorifisering av terror».

«Denne Hamas-støttespilleren kan ikke fortsette å undervise Norges studenter ved NTNU,» sa han.

I 2016 ble Hussein kåret til en av Norges 10 fremragende forelesere. Han ble også utnevnt til «Excellent Teaching Practitioner» ved NTNU i 2023.

I 2025 tildelte styret i Studentersamfundet i Trondheim Hussein æresmedlemskap som anerkjennelse for «hans tydelige innsats for å skape bevissthet og mobilisere mot det pågående folkemordet i Gaza».

Ifølge en GoFundMe han opprettet i 2024, ble Hussein født i Jabalya i Gaza. Familien hans skal fortsatt bo der.

Vikas Thakur, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, uttalte til The Jerusalem Post mandag at NTNU ikke har ansvar for arrangementet det refereres til, siden det ble arrangert på et sted utenfor universitetsområdet.

Thakur understreket at NTNUs styre «tidligere har fordømt terrorangrepene 7. oktober og bortføringen av gisler fra Israel», men at «ytringsfriheten samtidig står sterkt i Norge, og alle borgere har rett til å uttrykke seg som de vil, så lenge uttalelsene er innenfor norsk lov».

På spørsmål om NTNU anser Husseins uttalelser som glorifisering av terror, svarte Thakur at «vi forstår at uttalelsen kan oppfattes slik», men at «han uttalte seg som privatperson med bakgrunn fra Gaza, ikke på vegne av universitetet».

NTNU bekreftet at de ikke vil etterforske Hussein, og at enhver vurdering av om en uttalelse bryter loven er «en sak for politiet eller domstolene».

