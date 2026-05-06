Bakgrunnen er blant annet et seminar der Holocaust og den palestinske Nakba ble omtalt som «parallelle kulturelle traumer». I tillegg planlegger senteret et arrangement som kobler Holocaust-minne til krigen i Gaza. Dette oppfattes av organisasjonene som en direkte sammenstilling av jødenes systematiske utryddelse under andre verdenskrig med palestinernes situasjon i moderne tid.

I et åpent brev understreker organisasjonene at Holocaust var en helt unik historisk hendelse – et industrielt og ideologisk drevet folkemord med mål om total utryddelse av det jødiske folk. De advarer om at når slike hendelser settes parallelt med andre konflikter, kan det bidra til å relativisere Holocaust og svekke forståelsen av dets særegne karakter.

ANNONSE

Kritikerne reagerer spesielt på det de oppfatter som en utvikling der palestinernes lidelser fremstilles i en ramme som speiler Holocaust. De mener dette kan skape en indirekte likestilling mellom historiske hendelser som er fundamentalt forskjellige i både omfang, intensjon og gjennomføring.

Samtidig presiserer de at det er viktig og legitimt å anerkjenne lidelser blant sivile i konflikter, inkludert palestinernes erfaringer etter 1948. Likevel mener de at dette bør gjøres uten å trekke inn Holocaust som referansepunkt, nettopp for å unngå historisk sammenblanding og politisering.

Organisasjonene peker også på at HL-senteret har et særlig ansvar, både historisk og institusjonelt, for å bevare minnet om de millioner av jøder som ble drept. Senteret ble blant annet opprettet med midler fra oppgjøret etter konfiskeringen av jødisk eiendom under krigen, og mottar støtte gjennom statlige tiltak mot antisemittisme. Derfor mener kritikerne at senteret må være spesielt varsomt med hvordan Holocaust brukes i offentlig debatt.

Brevet oppfordrer til en tydelig avklaring av senterets rolle og mandat, særlig når det gjelder sammenligninger mellom Holocaust og moderne konflikter. De etterlyser også klare retningslinjer og større faglig forsiktighet i hvordan slike temaer presenteres.

Samtidig har ledelsen ved HL-senteret forsvart sin linje. Direktør Jan Heiret har uttalt at det er en del av senterets oppgave å diskutere moderne konflikter og mulige folkemord. Han har også pekt på at enkelte aspekter ved Israels krigføring kan sammenlignes med fenomener som etnisk rensing og dehumaniserende språk, men understreker at dette ikke er det samme som å likestille Israel med nazistene.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-895087