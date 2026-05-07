Iran har lenge motsatt seg Abraham-avtalene og ser samarbeidet mellom Israel, Emiratene og Bahrain som en trussel. Målet med angrepene er å straffe Emiratene for samarbeidet med Israel. Men effekten kan bli den motsatte.

Da Abraham-avtalene ble inngått i 2020, var Gulf-regionen preget av uro, krig i Yemen og økende iranske drone- og missilangrep mot Saudi-Arabia og skip i Gulfen. Emiratene så derfor Israel som en viktig sikkerhetspartner i en usikker region.

ANNONSE

Avtalene åpnet også for nye regionale samarbeid, blant annet gjennom initiativer som I2U2 og IMEC-korridoren, som styrket Emiratenes rolle som regionalt knutepunkt.

Iran har siden forsøkt å svekke Abraham-avtalene, blant annet gjennom tettere forbindelser med Saudi-Arabia og støtte til regionale allierte. Samtidig har Emiratene i økende grad valgt en mer selvstendig linje i regionen.

Krigen mellom Iran og Israel har forsterket følelsen av usikkerhet i Emiratene. Derfor ser Abu Dhabi nå tettere bånd til Israel som en mulig beskyttelse mot fremtidige trusler, særlig innen forsvar og sikkerhet.

Samtidig er forholdet til Israel fortsatt sensitivt i den arabiske verden, spesielt på grunn av krigen i Gaza og Israels konflikter i regionen. Likevel vil de iranske angrepene sannsynligvis trekke Emiratene enda nærmere Israel.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-895196