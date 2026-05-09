Veksten skyldes hovedsakelig stigende aksjemarkeder og økte pensjons- og fondsbesparelser. Samtidig har israelere blitt mer villige til å ta risiko: Andelen aksjer og obligasjoner i porteføljene steg fra 39 % i 2022 til 48 % i 2026.

Økonomer peker også på en tydelig dreining mot investeringer i israelske aksjer. Israelernes beholdning av lokale aksjer har mer enn doblet seg på to år, blant annet fordi mange investorer ønsker mindre eksponering mot dollar og utenlandske markeder.

Den sterke verdiøkningen har gitt mange en større følelse av økonomisk trygghet og økt forbruksvilje. Samtidig advarer enkelte økonomer om at dersom markedene faller kraftig, kan konsekvensene bli større enn tidligere fordi flere nå er avhengige av investeringene sine.

Noen analytikere mener også at den raske veksten kan være et tegn på overprising eller en mulig boble i markedet, mens andre mener markedet bare reflekterer forventninger om sterk fremtidig økonomisk vekst i Israel.

Kilde: https://www.jpost.com/business-and-innovation/article-895264