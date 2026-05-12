En ny omfattende rapport fra den sivile kommisjonen for Hamas’ forbrytelser mot kvinner og barn konkluderer med at seksuell og kjønnsbasert vold under Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023 ikke var tilfeldige enkelthendelser, men en systematisk del av terrorangrepet.

Rapporten er resultatet av en to år lang uavhengig etterforskning ledet av folkerettsekspert dr. Cochav Elkayam-Levy. Etterforskerne har samlet inn over 10 000 bilder og videoer, mer enn 430 vitneforklaringer og store mengder dokumentasjon fra overlevende, løslatte gisler, familier, helsepersonell og eksperter.

Ifølge rapporten brukte Hamas og tilknyttede grupper seksuell vold som et våpen for å spre frykt, ydmykelse og terror. Den dokumenterer blant annet voldtekt, gruppevoldtekt, seksuell tortur, lemlestelse, tvungen nakenhet og overgrep begått foran familiemedlemmer. Rapporten beskriver også hvordan overgrep ble filmet og delt digitalt som en del av den psykologiske terroren mot israelske familier og samfunnet.

Rapporten understreker at mange av ofrene ble drept, at åsteder ble ødelagt og at bevis derfor er fragmenterte. Likevel mener etterforskerne at det samlede materialet viser tydelige mønstre som kan danne grunnlag for internasjonal straffeforfølgelse. Den argumenterer for at forbrytelsene må behandles som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og terrorrelatert seksuell vold.

Videre peker rapporten på at overgrepene fortsatte under fangenskapet i Gaza, der både kvinner og menn skal ha blitt utsatt for seksuell ydmykelse, trusler og mishandling over lengre tid.

Kommisjonen oppfordrer det internasjonale samfunnet til å ta bevisene på alvor, støtte videre etterforskning og sørge for at de ansvarlige blir holdt juridisk ansvarlige. Hamas har avvist anklagene.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-895838