Palestine Action, som nylig ble forbudt i Storbritannia, er under økende gransking på grunn av et offentlig nettkart og en manual som viser selskaper, personer og adresser knyttet til Israels forsvarsindustri. Kritikere mener materialet går langt utover vanlig protestaktivisme og kan oppfordre til sabotasje og vold.

Organisasjonen ble grunnlagt i Storbritannia i 2020 og har særlig rettet seg mot våpenselskapet Elbit Systems og andre Israel-tilknyttede virksomheter. Etter et angrep på RAF Brize Norton i 2025 ble gruppen forbudt under britisk antiterrorlovgivning, selv om en domstol senere mente forbudet krenket ytrings- og forsamlingsfriheten.

B’nai Brith Canada har nå bedt canadiske myndigheter vurdere å klassifisere Palestine Action som en terrororganisasjon. De mener gruppens kart og manual oppfordrer til kriminelle handlinger ved å identifisere mål og beskrive hvordan små grupper kan organisere seg og utføre aksjoner.

Sikkerhetseksperter sier materialet minner om metoder brukt av desentraliserte ekstremistgrupper, der åpne nettressurser kan inspirere enkeltpersoner eller små celler til å handle på egen hånd. Kritikere advarer om at dette kan gjøre skillet mellom protest og terror vanskeligere å definere.

Samtidig hevder forsvarere av gruppen at myndighetene bruker terrorlover for bredt mot politisk aktivisme og sivil ulydighet. Debatten handler derfor både om sikkerhet, ytringsfrihet og hvor grensen går mellom protest og oppfordring til vold.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-895800