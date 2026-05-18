Hamas skal ifølge israelske KAN News og palestinske kilder ha forsøkt å utnytte Hajj-pilegrimsreisen til å samle inn og smugle penger og verdier til Gaza under dekke av humanitær eller religiøs støtte. Opplysningene er ikke uavhengig bekreftet.

Midlene skal angivelig fraktes fra Saudi-Arabia til Egypt og videre til Gaza via mellommenn. Ifølge rapporten skal pengene deretter hvitvaskes eller omdirigeres gjennom blant annet elektroniske overføringer, digitale lommebøker og uformelle pengeoverføringssystemer.

Samtidig opplyste Hamas at gruppen ikke klarte å velge en ny politisk leder i helgens valg. Nye valg skal holdes snart. Khaled Mashal og Khalil al-Hayya nevnes som aktuelle kandidater. Hamas forsøker fortsatt å reorganisere ledelsen etter at flere toppledere ble drept under krigen med Israel, inkludert Yahya Sinwar i oktober 2024.

