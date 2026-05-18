Med en totalsum på 343 poeng endte Israels bidrag, Noam Bettan, på andreplass i den 70. Eurovision Song Contest i Wien, Østerrike, med sangen Michelle.

Israel fikk maks uttelling på 12 poeng fra publikumsstemmer i seks land: Finland, Portugal, Sveits, Tyskland, Aserbajdsjan og Frankrike.

Den profesjonelle juryen ga Israel totalt 123 poeng – dobbelt så mange som landet fikk året før. Polens jury ga Israel de ettertraktede «douze points» (12 poeng)

Hvem stemte på Israel?

Israel mottok publikumsstemmer fra store deler av Europa og resten av verden. Estland og Luxembourg ga ett poeng hver, Latvia og Montenegro ga fire, Hellas fem, og «rest of the world»-stemmen bidro med seks poeng.

Flere land fordelte poengene mellom jury og publikum:

Norge ga ett jurypoeng og fem publikums­poeng

Tsjekkia ga to jurypoeng og fem publikums­poeng

San Marino ga fire jurypoeng og tre publikums­poeng

Serbia ga fire poeng fra både jury og publikum

Belgia ga ett jurypoeng og åtte publikums­poeng

Danmark ga sju jurypoeng og to publikums­poeng, mens Malta ga fire jurypoeng og sju publikums­poeng. Bulgaria ga sju og fem, Romania seks og seks, og Armenia sju fra begge.

De sterkeste publikumsresultatene kom fra Finland, Portugal, Sveits, Tyskland, Aserbajdsjan og Frankrike – som alle ga 12 poeng. Kypros og Italia ga åtte poeng hver, Sverige ga sju, og Storbritannia ga ti.

Blant juryene var det Polen som ga toppscore (12 poeng), mens Ukraina ga ti. Litauen, Østerrike, Albania og Moldova ga åtte, Georgia seks og Kroatia fem.

Israels Eurovision-historie

Israel har deltatt i Eurovision siden 1973 og har vunnet konkurransen fire ganger: i 1978, 1979, 1998 og 2018.

Landet har vært blant topp fem de siste årene, med bidrag som New Day Will Rise, Hurricane og Unicorn, som alle har fått sterke publikumsresultater.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/culture/article-896432