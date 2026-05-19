Et dokument beslaglagt av israelske styrker i Gaza viser at Hamas utnyttet våpenhvilen til å forberede ny krig og bygge opp militær kapasitet.

Ifølge dokumentet gjennomførte Hamas et intensivt, sju dager langt treningsprogram for over 100 nye rekrutter. Opplæringen inkluderte våpenbruk, førstehjelp i kamp, dronebekjempelse og taktiske erfaringer fra 7. oktober-angrepene – et angrep som rammet israelske sivile hardt.

Rekruttene ble også trent i bruk av israelske våpen og i angrep mot pansrede kjøretøy, noe som tyder på klare offensive forberedelser. Samtidig ble operasjoner planlagt dokumentert og brukt i propaganda, som en del av Hamas’ psykologiske krigføring.

Dokumentet viser videre at Hamas ikke bare trener soldater, men også arbeider systematisk med ideologisk påvirkning og lojalitetsbygging. Parallelt forsøker organisasjonen å gjenoppbygge sine militære strukturer etter betydelige tap.

Israelske vurderinger er at denne typen aktivitet ikke var begrenset til én enhet, men inngikk i en bredere strategi for å styrke Hamas militært under pauser i kampene.

Funnene understøtter Israels syn på at våpenhviler kan bli brukt av Hamas til opprustning, og forklarer hvorfor Israel samtidig forbereder seg på muligheten for nye kamper i Gaza.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-896734