En tidligere Mossad-operatør avslører detaljer om en hemmelig operasjon der Israel brukte modifiserte personsøkere som eksplosive enheter for å ramme Hizbollah. Operasjonen kom som et sjokk da den ble gjennomført i september 2024 og svekket raskt en organisasjon med et svært stort rakettarsenal.

Planen var svært kompleks og risikofylt. For å holde den skjult måtte Mossad blant annet lure en Hizbollah-person i en felle for å hindre at opplegget ble avslørt, samtidig som Iran på et tidspunkt var nær ved å avdekke hele operasjonen.

En av de største utfordringene var å få Hizbollah til å stole på og ta i bruk utstyret. Dette ble løst ved å bruke uvitende tredjeparter som formidlet beeperne, slik at de fremstod som legitime produkter.

Operasjonen krevde også improvisasjon og stor kapasitet. Mossad måtte øke produksjonen raskt og tok i bruk uvanlige lokaler som treningsrom og fritidsområder som midlertidige produksjonslinjer.

Ifølge kilden ble flere avgjørende beslutninger tatt under stor usikkerhet, der ledelsen måtte ta betydelig risiko uten å vite utfallet. Disse valgene bidro til at operasjonen til slutt lyktes.

Operatøren, som nylig har gått av etter en lang karriere, har valgt å stå frem anonymt og bruke pseudonym for å beskytte identiteten sin.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-896890