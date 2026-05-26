Noen av dronene ble observert over israelske byer og strategiske områder, noe som ytterligere forsterket frykten blant befolkningen. Samtidig fortsetter kampene langs grensen til Libanon, med hyppige luftvernsirener og en konstant følelse av uro.

For familiene i Nord-Israel har situasjonen gjort hverdagen krevende. Mange opplever søvnmangel, barn er redde for å gå ut, og foreldre forsøker å opprettholde en normal hverdag under kontinuerlig press.

I tillegg har konflikten fått økonomiske konsekvenser. Bedrifter rammes, arbeidsplasser blir forstyrret, og flere familier sliter med å dekke grunnleggende behov.

Hjelpeorganisasjoner jobber derfor aktivt med å dele ut mat, medisiner og nødvendige forsyninger til de mest berørte. Samtidig støtter internasjonale initiativer og nødfond israelske redningstjenester som opererer under vanskelige forhold nær frontlinjen.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-897342