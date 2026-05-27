Ifølge rapporten fremmes det i lærematerialet et mer positivt syn på enkelte grupper, som kristne, mens jøder fremstilles som illojale, farlige og med negativ innflytelse på verden. Eksempler inkluderer påstander om at jøder forsøkte å undergrave økonomier og at de kontrollerer vestlige regjeringer.

I enkelte skolebøker blir også negative egenskaper fremstilt som typiske for jøder, og elever oppfordres til å reflektere over hvorfor jøder angivelig ønsker å skade muslimer.

ANNONSE

Når det gjelder Israel, omtales fredsavtalen mellom Israel og Jordan som et motvillig tiltak for å stoppe det som beskrives som israelske ekspansjonsambisjoner. Kart i bøkene omtaler ofte Israel som «Palestina».

Rapporten peker også på at hendelser fremstilles feilaktig, som at Israel får skylden for brannen i al-Aqsa-moskeen i 1969, til tross for at den faktisk ble påsatt av en australsk kristen.

Videre kommer det frem at enkelte lærebøker fremstiller Hamas’ angrep 7. oktober som en reaksjon på israelsk aggresjon, og omtaler rammede israelske områder som «bosetninger».

Samtidig understreker rapporten at det også finnes elementer som fremmer fred og toleranse, men at disse ikke brukes konsekvent – særlig ikke i omtale av jøder.

Funnet blir beskrevet som bekymringsfullt, spesielt fordi Jordan regnes som en viktig vestlig alliert og en av Israels lengstvarende fredspartnere.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-897519