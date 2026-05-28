Beslutningen har møtt kraftig kritikk fra Israel, som mener sammenligningen er både urimelig og moralsk feil. Israels FN-ambassadør understreker at det er uakseptabelt å plassere en demokratisk stat på samme nivå som grupper som har dokumentert grove overgrep, blant annet under angrepene 7. oktober og mot gisler i Gaza.

Israel avviser anklagene og fremhever at landet har samarbeidet med FN, levert dokumentasjon og invitert til undersøkelser for å tilbakevise det de beskriver som feilaktige og ensidige påstander.

Fra israelsk side hevdes det også at politisk press kan ha bidratt til beslutningen, særlig etter at Hamas tidligere ble ført opp på listen.

Saken illustrerer den økende spenningen mellom Israel og FN, og understreker hvor omstridt narrativet rundt konflikten og anklager om overgrep har blitt internasjonalt.

Kilde: https://www.jpost.com/opinion/article-896692