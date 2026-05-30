Oscar-vinneren Helen Mirren ble nylig utsatt for antisemittisk trakassering på gaten i London etter sin tydelige støtte til Israel.

Mens hun gikk sammen med sin ektemann, ble hun konfrontert av en mann som ropte fornærmelser og angrep henne for å være en «sionist». Mirren, som over flere år har uttrykt støtte til Israels rett til å eksistere og utvikle seg som stat, har blant annet begrunnet sitt syn med historiske erfaringer som Holocaust.

Hendelsen føyer seg inn i en bredere utvikling der jødehat og hets mot Israel-støttespillere øker i Europa. Saken illustrerer hvordan også ikke-jødiske personer som forsvarer Israel, nå opplever trakassering og fiendtlighet i det offentlige rom.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-897716