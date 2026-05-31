En ny rapport viser at mange jøder i Norge i økende grad føler seg utrygge og tvunget til å skjule sin identitet i hverdagen.

Basert på intervjuer med rundt 100 norske jøder beskrives en utvikling preget av isolasjon, tap av vennskap og økende frykt – særlig etter Hamas-terrorangrepet 7. oktober 2023, som av mange omtales som et vendepunkt.

Flere forteller at de unngår å bruke jødiske symboler, snakke hebraisk offentlig eller dele sin bakgrunn, av frykt for trakassering. Også barn og unge opplever mobbing og utestengelse, mens enkelte møter direkte trusler og fiendtlige holdninger.

Utviklingen trekkes frem som et tydelig tegn på økende antisemittisme i Europa, der også holdninger mot Israel ofte slår over i negativ behandling av jøder i diasporaen.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-897905