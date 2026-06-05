Neste uke vil Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) være vertskap for Jerusalem Summit, en hastesamling som skal ta opp den globale økningen i antisemittisme siden 7. oktober, samt den øredøvende tausheten fra mange kirkeledere som respons på dette. Med bidrag fra ledende teologer og forskere vil den tre dager lange konferansen (9.–11. juni) også fokusere på nye former for erstatningsteologi som benekter Israels vedvarende utvelgelse, og behovet for å gjenopprette i Kirken en forståelse av Jesu jødiske identitet og kristendommens hebraiske røtter – elementer som ble utelatt fra den nikenske trosbekjennelsen som ble utarbeidet for 1700 år siden. Over 200 kristne teologer, pastorer og tjenesteledere fra mer enn 30 nasjoner vil delta på samlingen.

– Vi lever i en avgjørende tid for Kirken, ettersom antisemittismen øker i et alarmerende tempo verden over etter terrorangrepet 7. oktober, og altfor mange kristne ledere møter dette med stillhet, sier ICEJs president, dr. Jürgen Bühler.

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– Samtidig blir Israel i stadig større grad delegitimert – ikke bare politisk, men også i teologisk debatt, selv innen evangelikale kretser. Derfor innkaller vi til Jerusalem Summit for å utruste kristne ledere til å møte moderne antisemittisme, gjenopprette bibelsk klarhet om Israel og styrke Kirkens vitnesbyrd i en tid preget av moralsk forvirring.

Blant talerne på Jerusalem Summit finner vi et imponerende utvalg av kristne teologer, forskere og tjenesteledere, samt israelske myndighetspersoner og ledere fra det jødiske samfunnet, blant annet:

Israels president Isaac Herzog

Israels statsminister Benjamin Netanyahu (invitert)

Israels utenriksminister Gideon Sa’ar

Israels viseutenriksminister Sharren Haskel

Israels spesialutsending til den kristne verden, ambassadør George Deek

ICEJs president dr. Jürgen Bühler

ICEJs styreleder dr. Susan M. Michael

Europeisk kirkeleder pastor Ingolf Ellßel

Anglikansk teolog dr. Gerald McDermott

Biskop Robert Stearns fra Eagles Wings Ministry

NRBs president Troy Miller

Dr. Brad Young fra Oral Roberts University

Dr. Andrew J. Nolty fra Regent University

Erkebiskop Thomas Schirrmacher, tidligere generalsekretær i WEA

Katolsk teolog dr. André Villeneuve

Nytestamentlig forsker professor Jacob Thiessen

Pastor dr. Samuel J. Tedder

Jerusalem-forsker pastor dr. Petra Heldt

Israelsk bibelforsker dr. Erez Soref

Sacha Roytman Dratwa, administrerende direktør for Combat Antisemitism Movement

Rabbi Pesach Wolicki

Calev Myers, leder for Judeo-Christian Zionist Congress

… og mange flere fremstående talere.

Jerusalem Summit vil bli avholdt på VERT Hotel i Jerusalem fra tirsdag kveld 9. juni til torsdag 11. juni.

Pressehenvendelser

Medier er velkomne, men må koordinere deltakelse med:

David R. Parsons

Senior Vice President & Spokesman

International Christian Embassy Jerusalem

P.O. Box 1192 – Jerusalem, Israel 9101002

E-post: david.parsons@icej.org

Mobil: +972 52 381 6214

Kilde: https://jerusalemsummit.icej.org/