Iran avfyrte mandag over 20 ballistiske missiler mot Israel i flere angrepsbølger. Ifølge IDF ble alle missilene enten skutt ned eller falt utenfor israelsk territorium. Houthi-opprørerne i Jemen avfyrte også to missiler, hvorav ett ble skutt ned av israelsk luftforsvar.

Som svar gjennomførte det israelske flyvåpenet presisjonsangrep mot flere iranske luftforsvars- og radaranlegg, samt anlegg knyttet til Irans missilprogram. IDF opplyser også at flere Hezbollah-kommandører med ansvar for droneangrep nylig ble eliminert.

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Israels forsvar advarer om at konflikten kan vare i flere dager og i verste fall utvikle seg til en bredere krig. Samtidig fortsetter den tette koordineringen mellom Israel og USA. Selv om USA ikke deltar i offensive operasjoner, har amerikanske styrker bidratt til å beskytte Israel ved å hjelpe til med å stanse innkommende missiler.

IDF understreker at Iran brøt den eksisterende våpenhvilen og mener internasjonale medier i for stor grad fremstiller partene som like ansvarlige for eskaleringen. Ifølge israelske myndigheter er de pågående operasjonene nødvendige for å beskytte landets befolkning mot iranske angrep og trusler fra Irans regionale allierte.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-898700