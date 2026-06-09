Ordningen retter seg mot fagpersoner innen blant annet engelsk, teknologi, naturvitenskap, pedagogikk, rådgivning og psykologi. Målet er å tiltrekke seg dyktige medarbeidere som kan bidra til å utvikle sterke skolemiljøer og gi barn og unge den støtten de trenger for å lykkes.

Israels utdanningsmyndigheter understreker at gode lærere og trygge skolemiljøer er avgjørende for å bygge robuste lokalsamfunn. Satsingen handler derfor ikke bare om å fylle ledige stillinger, men om å investere i neste generasjon og skape langsiktig vekst og stabilitet.

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Programmet er finansiert med 54 millioner shekel frem til 2028 og inngår i arbeidet med å styrke regionens menneskelige ressurser. Myndighetene håper at flere lærere og fagpersoner vil velge å etablere seg i området og bli en del av lokalsamfunnene.

Samtidig peker mange på at investeringer i utdanning, kompetanse og psykososial støtte også kan bidra til en bedre fremtid for mennesker i Gaza. Barn og unge som vokser opp med tilgang til kunnskap, trygge rammer og positive fremtidsutsikter, får bedre muligheter til å bygge et liv preget av utvikling og samarbeid fremfor konflikt.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-898793