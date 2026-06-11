Israel er i krig med Hizbollah, og ikke med det libanesiske folket, sa statsminister Benjamin Netanyahu i en videomelding som ble delt på hans offisielle X-/Twitter-konto onsdag kveld.

Terrororganisasjonen Hizbollah har «tatt landet deres som gissel, utfører Irans ærender og bruker deres territorium til å gjennomføre terrorangrep mot Israel», sa Netanyahu.

ANNONSE

– Husker dere hvordan Libanon var før Iran og Hizbollah gjorde landet til et mareritt? Husker dere kafeene? Husker dere kulturen? Husker dere roen? Alt dette er borte fordi Hizbollah og Iran ønsker å trekke oss inn i krig igjen og igjen og igjen, fortsatte han.

– Dere fortjener bedre. Barna deres fortjener bedre. Dere vet nå at Israel vil gjøre det som kreves for å beskytte våre familier og våre lokalsamfunn, la han til.

– Hizbollah er svakere enn noen gang. Israel er sterkere enn noen gang. Vi har så langt tatt ut nesten 10 000 Hizbollah-terrorister. Vi rydder systematisk Sør-Libanon for disse fanatikerne. Uansett hvor de er, skal vi finne dem, uttalte han.

– Dere vet også at vi lengter etter fred med dere, med Libanon. En fred der våre to folk kan investere sammen, bygge sammen og blomstre sammen, sa han.

Hizbollah er det eneste hinderet for fred, sier Netanyahu

– Det eneste hinderet, den eneste blokkeringen for denne vakre visjonen, er Hizbollah. De ønsker krig, ikke fred. De ønsker død, ikke liv. De vil ofre så mange av dere som mulig for å oppnå sine syke mål. Ikke la fremtiden deres bli styrt av middelalderske teokrater som er besatt av å ødelegge vår felles sivilisasjon, la Netanyahu til.

– Israel ønsker fred med dere. Grip framtiden deres. Slå dere sammen med Israel. Bygg trygghet og velstand for alle våre barn. Når Hizbollah er demontert, vil mulighetene være uendelige. Og de er enorme, avsluttet han.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-899017