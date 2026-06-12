Antisemittiske lovbrudd i Spania økte med 86 % i fjor, samtidig som landet registrerte det høyeste antallet hatrelaterte hendelser noensinne, ifølge en rapport fra den spanske regjeringen.

Jøder var utsatt for 69 hatkriminalitetssaker og hendelser i 2025, opp fra 37 i 2024, ifølge rapporten fra innenriksdepartementet. Islamofobiske angrep økte også, fra 15 til 35 hendelser.

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Innenriksminister Fernando Grande-Marlaska sa i en video publisert på Facebook at departementet registrerte totalt 2 417 hatrelaterte hendelser i fjor, det høyeste tallet siden registreringen startet i 2014. Spania har rundt 70 000 jøder, ifølge Federation of Jewish Communities of Spain.

Departementet definerte antisemittisme som enhver handling preget av hat, vold eller diskriminering rettet mot jøder eller «borgere av staten Israel».

Spanias statsminister blant Europas skarpeste Israel-kritikere

Spanias statsminister Pedro Sánchez har blitt en av Europas tydeligste kritikere av Israel og landets militære operasjoner i Gaza, som han mener utgjør et folkemord. Spania innførte en fullstendig våpenembargo mot Israel i 2025 og trakk permanent tilbake sin ambassadør i mars, etter at Israel hadde trukket tilbake sin ambassadør til Spania i 2024.

Innenriksdepartementet opplyste at hatkriminalitet motivert av rasisme og fremmedfiendtlighet utgjorde den største kategorien av lovbrudd, med 934 tilfeller. Grande-Marlaska kritiserte «offentlige tjenestepersoner» for retorikk og politikk som han mente bidro til å styrke fremmedfiendtlige holdninger.

Grande-Marlaska offentliggjorde rapporten samtidig som det høyreorienterte og innvandringskritiske partiet Vox fremmer en politikk om «nasjonal prioritet», som skal gi spanske borgere forrang fremfor andre når det gjelder tilgang til offentlig støtte og velferdsgoder, som subsidierte boliger og helsetjenester. Vox har nylig inngått avtaler med det konservative People’s Party om å innarbeide denne klausulen i koalisjonsavtaler i regionene Extremadura, Aragón og Castile and León.

– Den nasjonale prioriteten er fremmedfiendtlighet, sa Grande-Marlaska. – Det er institusjonalisert fremmedfiendtlighet, beskyttet og fremmet av offentlige tjenestepersoner som legitimerer og forsterker hatefulle ytringer som tidligere ville blitt fordømt når de nådde offentligheten.

Vox er en sterk støttespiller for Israel, og den israelske regjeringen har samarbeidet med partiet til tross for en historikk med nynazistiske elementer i partiets rekker. Vox-leder Santiago Abascal besøkte Israel i 2024 for å vise sin støtte til Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at Sánchez anerkjente en palestinsk stat.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-899034