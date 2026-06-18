Flere eksperter og terroroverlevende tok denne uken til orde for at varig fred mellom israelere og palestinere krever et oppgjør med undervisning og økonomiske ordninger som etter deres syn bidrar til å legitimere terror.

Tidligere viseborgermester i Jerusalem, Fleur Hassan-Nahoum, fremhevet at barn i palestinske områder i altfor stor grad eksponeres for budskap som glorifiserer «martyrer» og vold mot israelere. Hun pekte på at både skoler under Den palestinske selvstyremyndigheten og UNRWA-skoler benytter den palestinske læreplanen, som lenge har blitt kritisert av israelske myndigheter og flere internasjonale organisasjoner for innhold som fremmer fiendebilder, antisemittisme og glorifisering av terrorister.

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Hassan-Nahoum viste til arbeidet i Jerusalem for å erstatte den palestinske læreplanen med en arabisk-israelsk modell som kombinerer arabisk språk og kultur med bedre integrering og fremtidsmuligheter. Ifølge henne har dette bidratt til å redusere bruken av læremateriell som fremmer ekstremisme og hat.

Anne Herzberg fra NGO Monitor hevdet samtidig at deler av det internasjonale samfunnet, inkludert FN-organer og bistandsgivere, i for liten grad har stilt krav til reformer i utdanningssystemet og til kontroll med hvordan bistandsmidler brukes. Hun advarte mot at mangelfullt tilsyn kan bidra til å opprettholde strukturer som indirekte støtter radikalisering.

Terroroverlevende Sarri Singer pekte særlig på den palestinske selvstyremyndighetens omstridte «Pay-for-Slay»-ordning, der familier til fengslede eller drepte terrorister mottar økonomiske utbetalinger. Hun beskrev ordningen som en fornærmelse mot terrorofre og deres familier, og advarte om at den kan fungere som et insentiv for nye angrep.

Paneldeltakerne var samstemte i at fred ikke kan bygges på glorifisering av terror. De argumenterte for at reform av skolepensum, større ansvarliggjøring av UNRWA og andre internasjonale aktører, samt en slutt på økonomiske belønninger knyttet til terrorhandlinger, er nødvendige skritt mot en tryggere fremtid for både israelere og palestinere.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-899709