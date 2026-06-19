Israels utenriksminister Gideon Sa’ar har besluttet å avslutte all kontakt med EUs utenrikssjef Kaja Kallas etter at hun under et besøk i Mexico kom med uttalelser som av mange ble oppfattet som en sammenligning mellom Israel og Sør-Afrikas tidligere apartheidregime.

Beslutningen kommer etter at Kallas verken har trukket tilbake eller presisert uttalelsene, noe som har skapt sterk reaksjon i Israel og blant flere europeiske politikere.

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– Kaja Kallas har over tid vist en tydelig skjevhet i sin behandling av Israel, uttalte Sa’ar.

Israelske myndigheter avviser kategorisk enhver påstand om at landet kan sammenlignes med apartheidregimet i Sør-Afrika. Israels arabiske borgere har stemmerett, representasjon i nasjonalforsamlingen, tilgang til domstolene og rett til å inneha offentlige stillinger på lik linje med andre borgere. Kritikere av apartheid-beskrivelsen mener derfor at sammenligningen er både historisk og faktuelt misvisende.

Sa’ar fikk støtte fra flere europeiske politikere som tok avstand fra Kallas’ uttalelser. Han understreket at anklager om apartheid ikke bidrar til fred eller dialog, men snarere demoniserer verdens eneste jødiske stat.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å bryte kontakten med Kallas inntil hun trekker tilbake denne alvorlige og grunnløse anklagen mot Israel, sa utenriksministeren.

Kallas svarte senere på X og understreket at EU fortsatt ønsker et konstruktivt forhold til Israel.

– Jeg verdsetter dialogen og samarbeidet med Israel og er åpen for å fortsette dette på en respektfull og konstruktiv måte, skrev hun.

Samtidig gjentok hun EUs støtte til en tostatsløsning og kritikk av israelske bosetninger på Vestbredden.

For mange israelere handler saken imidlertid om mer enn uenighet om politikk. De mener at apartheid-anklagen er en delegitimering av Israels eksistens og ignorerer landets demokratiske institusjoner, mangfoldige befolkning og sikkerhetsutfordringer. Derfor blir slike sammenligninger oppfattet som både urettferdige og skadelige for muligheten til å føre en balansert debatt om konflikten i Midtøsten.

Kilde: https://www.jpost.com/international/article-899817