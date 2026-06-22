Hizbollahs angrep nær Tebnit i Sør-Libanon, der fire israelske soldater ble drept, viser at trusselen mot Israel fortsatt er reell. Selv om USA og Iran arbeider for en bredere avtale om regional stabilitet, har slike diplomatiske initiativer liten verdi dersom de ikke faktisk svekker Hizbollahs militære kapasitet.

En våpenhvile alene skaper ikke sikkerhet. Hizbollah har fortsatt både evne og vilje til å angripe Israel, og derfor kan ikke israelske grensesamfunn basere sin trygghet på politiske erklæringer eller løfter om fred.

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USA ønsker å redusere risikoen for en større regional konflikt og sikre fri ferdsel gjennom Hormuzstredet. Dette er legitime mål, men Israels viktigste prioritet er å beskytte sine innbyggere mot raketter, infiltrering og terrorangrep fra nord.

Enhver varig avtale må derfor inkludere konkrete og kontrollerbare tiltak: avvæpning av Hizbollah, effektiv overvåking og Israels rett til å handle mot umiddelbare trusler. Uten slike garantier vil en våpenhvile bare gi Hizbollah tid og rom til å bygge seg opp igjen.

Israel støtter diplomati, men landets sikkerhet kan ikke underordnes en uferdig avtale mellom USA og Iran. Fred må bygge på reell sikkerhet – ikke bare gode intensjoner.

Kilde: https://www.jpost.com/opinion/article-900082