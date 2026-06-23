RIAS registrerte 8 725 antisemittiske hendelser i Tyskland i 2025, tilsvarende rundt 24 tilfeller hver dag. Dette er det høyeste tallet siden organisasjonen begynte sin landsdekkende registrering.

Rapporten dokumenterer 178 fysiske angrep, 257 trusler og fire tilfeller av ekstrem vold, blant annet et terrorangrep ved minnesmerket for Europas myrdede jøder i Berlin. Nær 43 prosent av alle trusler fant sted på nettet, inkludert flere drapstrusler.

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Antallet høyreekstreme antisemittiske hendelser var også rekordhøyt, med 807 registrerte tilfeller. Ifølge RIAS har denne typen antisemittisme blitt både mer utbredt og mer åpenlyst voldelig de siste årene.

Den mest utbredte formen for antisemittisme var Israel-relatert antisemittisme, som forekom i 68 prosent av alle registrerte hendelser. RIAS advarer om at antisemittiske holdninger i økende grad risikerer å bli sosialt akseptert.

Tyske myndigheter beskriver utviklingen som svært alvorlig og understreker at antisemittisme ikke bare truer jødiske borgere, men også demokratiet og samfunnet som helhet.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-899838