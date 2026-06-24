Tidligere Gaza-gissel Ilana Gritzewsky tok ordet i FNs menneskerettighetsråd tirsdag for å konfrontere FNs spesialrapportør for vold mot kvinner for det hun mener er en bagatellisering av den seksuelle volden som ble begått mot ofre 7. oktober 2023.

«Rapporten din handler om vold mot kvinner. Hvorfor nevnes ikke Hamas?» krevde Gritzewsky av spesialrapportøren, Reem Alsalem.

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Hun beskrev sine opplevelser under massakren 7. oktober, da hun ble mishandlet av Hamas-terrorister som stormet kibbutzen Nir Oz.

«Jeg våknet halvnaken med sju terrorister stående over meg, uten å vite hva som hadde skjedd med meg i de tapte øyeblikkene,» sa hun. «Jeg gjennomlevde dager med smerte og gru i fangenskap, og selv nå henger følelsen av maktesløshet og krenkelse igjen. Jeg kom tilbake med et brukket hoftebein, en brukket kjeve og en knust sjel.»

Gritzewsky anklaget Alsalem for å velge «taushet og fornektelse» når det gjelder de jødiske ofrene for seksuelle overgrep under og etter 7. oktober.

«Jeg står her i dag – ikke som en rapport, ikke som en statistikk,» sa Gritzewsky. «Jeg er en kvinne som overlevde. Jeg er det levende beviset på seksuell vold begått av Hamas. Da jeg og andre israelske kvinner ba om å slippe å bli voldtatt, hvorfor var du taus?»

Gritzewsky besøkte tidligere FNs sikkerhetsråd i august 2025 for å dele sin personlige historie som tidligere gissel.

Under det besøket fortalte hun at hun mistet bevisstheten på vei til Gaza da bortførerne begynte å ta på henne og utsette henne for seksuelle overgrep. Hun våknet naken på steiner, omgitt av Hamas-terrorister. For å hindre dem i å angripe henne videre, fortalte hun dem at hun hadde menstruasjon. De kastet deretter en hijab til henne.

FNs spesialrapportør benekter massevoldtekter under massakren 7. oktober

I november 2025 uttalte Alsalem at «ingen uavhengig etterforskning har funnet at voldtekt fant sted 7. oktober», til tross for en FN-rapport som beskrev Hamas’ bruk av seksuell vold under massakren 7. oktober.

Alsalem skrev også at «ingen palestiner applauderte voldtekt i Gaza» i en diskusjon på sosiale medier om rettssaken mot soldater som var anklaget for seksuelle overgrep mot en palestinsk fange i interneringssenteret Sde Teiman.

I april gjentok hun sitt standpunkt og uttalte at anklagene om omfattende seksuell vold mot israelere 7. oktober var «desinformasjon» som ble brukt for å «rettferdiggjøre folkemordet på palestinerne».

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-900317