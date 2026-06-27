Israels forsvarsdepartement sendte nylig en høynivådelegasjon til India, der partene diskuterte et utvidet forsvars- og industrisamarbeid. Samtidig møttes lederne for den israelske og greske marinen for å styrke det militære samarbeidet mellom de to landene.

Ifølge Israels forsvarsdepartement er India en av Israels viktigste strategiske partnere. Samarbeidet bygger ikke bare på felles sikkerhetsinteresser, men også på felles verdier, gjensidig tillit og et stadig tettere økonomisk og teknologisk samarbeid.

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Disse forbindelsene inngår i en større regional utvikling der Israel, sammen med India, Hellas, Kypros, Bahrain og De forente arabiske emirater, bidrar til å knytte Det indiske hav tettere sammen med Middelhavet. Dette er også en viktig del av den planlagte India–Midtøsten–Europa-korridoren (IMEC), som skal styrke handel, energiforsyning og digital infrastruktur mellom Asia og Europa.

Utviklingen ble bremset etter Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober 2023 og den påfølgende krigen. Angrepet rammet også den positive regionale utviklingen som hadde fulgt Abraham-avtalene.

Nå, etter økt diplomatisk aktivitet i regionen, ser Israel igjen muligheter for å styrke samarbeidet med sine partnere. De siste møtene med India og Hellas viser at Israel fortsetter å utvide sitt strategiske nettverk og befester sin rolle som en sentral sikkerhets-, teknologi- og handelspartner mellom Europa, Midtøsten og Asia.

Kilde: https://www.jpost.com/international/article-900285?utm_