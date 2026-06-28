Den første israelske pasienten, en 40 år gammel familiefar som etter en nakkeskade var blitt avhengig av rundt 130 smertestillende tabletter daglig, mistet suget etter opioider etter en behandling som tok bare rundt 20 minutter. Tester én uke senere viste ingen spor av opioider, og pasienten fortalte at han hadde fått livet sitt tilbake.

Teknologien virker ved å påvirke aktiviteten i hjernens belønningssenter uten kirurgi eller skade på hjernevevet. Den bygger på fokusert ultralyd (FUS) under MR-veiledning og representerer en helt ny form for målrettet nevromodulering.

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Studien inngår i en internasjonal multisenterstudie med lovende resultater, også hos pasienter med alvorlig heroinavhengighet. Forskerne mener teknologien på sikt kan få betydning langt utover avhengighetsbehandling og potensielt brukes mot blant annet PTSD, OCD, alvorlig depresjon, kroniske smerter, Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom.

Dette er nok et eksempel på Israels ledende rolle innen medisinsk innovasjon. Landet har lenge vært kjent for å utvikle banebrytende teknologi som kommer pasienter over hele verden til gode, og forskerne ved Rambam håper denne behandlingen kan gi tusenvis av mennesker muligheten til å leve et rusfritt og normalt liv igjen.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/article-900599