En innbygger fra Gaza by forteller at Hamas gjennom flere tiår har skapt et klima av frykt som gjør det nærmest umulig å protestere. Folk risikerer å bli stemplet som forrædere, truet eller utsatt for represalier dersom de utfordrer regimet.

Protestkampanjen ble organisert av aktivister, hovedsakelig bosatt i utlandet, som ønsket å gi befolkningen på Gazastripen håp om et liv uten Hamas. Ifølge kilder med kjennskap til kampanjen forsøkte Hamas å stanse den ved å true arrangører og deres familier, samtidig som bevegelsen ble fremstilt som et israelsk prosjekt.

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Flere innbyggere mener også at offentlig israelsk støtte til demonstrasjonene gjorde det lettere for Hamas å avvise protestene som samarbeid med Israel, noe som skremte enda flere fra å delta.

Til tross for den alvorlige humanitære situasjonen mener flere innbyggere at reelle endringer ikke er mulige så lenge Hamas beholder makten. De beskriver organisasjonens kontroll over samfunnet som så omfattende at både næringsliv, organisasjoner og lokale klaner i stor grad er tvunget til å rette seg etter Hamas.

Personene som uttalte seg, beskriver et samfunn der Hamas opprettholder makten gjennom frykt og kontroll. De mener at verken reformer eller et folkelig opprør vil kunne lykkes så lenge Hamas fortsatt styrer Gazastripen.

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-900920