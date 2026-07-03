Israel har vedtatt en egen lov og bevilget over én milliard shekel til arbeidet med å stille hundrevis av personer til ansvar for angrepene 7. oktober 2023, der 1 164 mennesker ble drept og 251 tatt som gisler.

Den nye militærdomstolen bygges ved Atarot nord i Jerusalem og skal håndtere saker om blant annet drap, kidnapping, voldtekt, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Domstolen får også adgang til å idømme dødsstraff i saker der loven åpner for det.

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Samtidig etableres et omfattende rettsapparat med egne dommere, aktorer, sikkerhetsløsninger og støtteordninger for ofre og vitner. Etterforskningen har pågått siden høsten 2023, og påtalemyndigheten arbeider med å systematisere store mengder bevismateriale, inkludert videoopptak, vitneforklaringer og tekniske spor.

En sentral juridisk utfordring blir om sakene skal føres separat for hvert åsted eller som én samlet sak mot en koordinert kriminell organisasjon. Valget vil påvirke både omfanget av rettssakene og hvilke bevis som må legges frem.

Eksperter peker på at prosessen vil bli både juridisk og praktisk krevende. Hver tiltalte har krav på et individuelt forsvar, samtidig som domstolen må håndtere et stort antall vitner, sensitiv etterretningsinformasjon og hensynet til ofre og etterlatte.

Selv om lovverket er på plass og byggingen av domstolen er i gang, forventes de første rettssakene tidligst å starte i 2028.

Kilde: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-901283