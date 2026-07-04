Under ADLs arrangement Never Is Now samtaler Jonathan Greenblatt, pastor Jamaal Bernard og pastor Sam Rodriguez om organisasjonens oppdrag, tro og hvorfor jøder og kristne må stå sammen i kampen mot antisemittisme og hat.

Greenblatt forteller om ADLs grunnleggelse i 1913, en tid preget av omfattende diskriminering av jøder, og understreker at organisasjonens mål er å fremme rettferdighet og likebehandling – ikke bare for jøder, men for alle.

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– ADL er landets eldste organisasjon mot hat. Den ble grunnlagt i en tid da jøder møtte systematisk diskriminering, sier han.

Han fremhever også det felles grunnlaget mellom jødedom og kristendom:

– Vi har ulike tradisjoner og måter å tilbe på, men vi leser fra den samme boken og tilber den samme Gud.

Greenblatt mener kampen mot antisemittisme krever sterke bånd mellom jøder og kristne. Pastor Sam Rodriguez understreker dette og sier at hver generasjon må være årvåken i møte med hat.

– Hvis vi ikke tar tak i hatet og er bevisste på det, vil det vokse frem igjen. Derfor er dette partnerskapet så viktig.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-900838