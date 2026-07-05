En ny rapport fra NGO Monitor hevder at antisemittisme, antisionisme og anti-israelske holdninger er utbredt i Leger Uten Grenser (MSF). Rapporten bygger på vitnesbyrd fra nåværende og tidligere ansatte, inkludert flere jødiske medarbeidere, som beskriver en organisasjonskultur der Israel blir møtt med systematisk fiendtlighet.

Tidligere generalsekretær Richard Rossin sier at den ideologiske skjevheten mot Israel ble merkbar allerede på begynnelsen av 1980-tallet. Han mener antisemittismen i organisasjonen utviklet seg under dekke av antisionisme.

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Den tidligere generalsekretæren Alain Destexhe hevder at MSF i dag har stilt seg på Hamas’ side og beskriver organisasjonen som partisk og aktivistisk. Tidligere MSF-medarbeider Michael Goldfarb forteller at europeiske kolleger åpent hevdet at Israel ikke hadde noen rett til å eksistere, til tross for at de visste at han var jøde.

Rapporten viser også til interne meldinger der Israel omtales som en «76 år gammel forbrytelse», og der anklager om voldtekter begått av Hamas 7. oktober avvises som propaganda. Ifølge NGO Monitor er dette eksempler på en kultur som bryter med MSFs egne prinsipper om nøytralitet og upartiskhet.

NGO Monitor mener derfor at Leger Uten Grenser trenger omfattende reformer, uavhengig gransking og større ansvarliggjøring av ledelsen for å bekjempe antisemittisme og gjenopprette organisasjonens troverdighet.

Kilde: https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-901484