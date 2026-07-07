Avtalen etablerer en permanent mekanisme for indirekte militær koordinering mellom Israel og Libanon, og gir den libanesiske hæren en sentral rolle i å gjenopprette statlig kontroll i Sør-Libanon. Ifølge israelske myndigheter skal fremtidige israelske tilbaketrekninger avhenge av konkrete tiltak fra Libanon – ikke politiske løfter.

Libanons president Joseph Aoun understreket at landet ønsker en selvstendig kurs, uavhengig av forholdet mellom USA og Iran. En amerikansk tjenestemann beskrev avtalen som et forsøk på å hindre at Iran fortsetter å styre utviklingen i Libanon gjennom Hizbollah.

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Avtalen bygger på en antakelse om at Hizbollah er svekket etter krigen. Den sjiamuslimske befolkningen i Sør-Libanon har lidd store tap, Irans økonomiske problemer gjør gjenoppbygging vanskelig, og internasjonal støtte til Libanon knyttes i økende grad til statlig kontroll fremfor militser.

Flere rapporter peker samtidig på økende misnøye med Hizbollah blant sjiamuslimer i Sør-Libanon. Kritikere mener gruppens nære bånd til Iran har trukket Libanon inn i en kostbar konflikt uten å gi befolkningen tilstrekkelig beskyttelse eller gjenoppbygging.

Den første testen blir to områder i Sør-Libanon der Israel skal trekke seg tilbake og den libanesiske hæren overta kontrollen. Dersom ordningen fungerer, kan den bli en modell for en gradvis israelsk tilbaketrekning og økt press på Hizbollah.

Likevel advarer analytikere om at avtalen ikke løser de grunnleggende utfordringene. Hizbollah kan fortsatt motarbeide gjennomføringen, og rammeverket inneholder få konkrete tiltak mot våpensmugling, gjenopprustning og gruppens omfattende sivile infrastruktur. Fred langs grensen er derfor fortsatt langt fra garantert.

Kilde: https://www.timesofisrael.com/new-lebanon-deal-revives-jerusalems-hopes-of-curbing-irans-influence/