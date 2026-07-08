Pensumet som har vært undervist de siste to årene ved Syrias skolenettverk Dar al-Wahi al-Sharif inneholder ekstremistisk materiale og fremstiller både jøder og kristne som islams fiender, ifølge en analyse av 65 offisielle lærebøker og arbeidshefter gjennomført av Alma Research and Education Center.

Det bemerkes at Dar al-Wahi al-Sharif-skolekjeden er blitt integrert i Syrias offisielle utdanningssystem, har fått offisiell status og mottar statlig finansiering. Senteret påpeker at mange familier, på grunn av landets økonomiske krise, kan bli overtalt til å melde barna sine inn ved skolene til tross for deres ideologiske profil, fordi skolepengene er svært lave og i enkelte tilfeller frafalles helt.

ANNONSE

Lærebøker fremstiller jøder og kristne som fiender og glorifiserer jihad

Materialet, som undervises til elever fra barnehagealder til sjette klasse ved skoler i blant annet Aleppo, Hama, Damaskus, Latakia og Daraa, inneholder delegitimering av Israel, fremstiller den israelsk-palestinske konflikten som en religiøs konflikt og glorifiserer jihad, ifølge analysen.

I et arbeidshefte i samfunnsfag for fjerde klasse, med fokus på Syrias grenser, ble elevene spurt:

«Hva er navnet på landet som den sionistiske fienden har tatt?»

Senteret påpeker at uttrykket «den sionistiske fienden» presenteres som et faktum, og at en slik formulering fremstiller Israel som en fremmed enhet som har stjålet arabisk land. Kart som brukes gjennom hele pensumet omtaler dessuten hele Israels territorium som «Palestina».

Lærebøkene skal også glorifisere jihad mot «vantro» og fremstille jøder og israelere som kafir.

I et kapittel om «Samtidige jihadistiske bevegelser» i en lærebok i islamske studier for fjerde klasse påpeker senteret at det antydes at jihad bør føres i «Palestina» for å konfrontere «de undertrykkende jødene».

Læreboken definerer «offensiv jihad» som kampen som har til hensikt å «gå til angrep på den vantro fienden, ta kontroll over ham og hans land, inntil landene og folket underkaster seg islam».

Arbeidshefte for fjerde klasse hyller al-Qassam

Et annet arbeidshefte i samfunnsfag for fjerde klasse hyller den sunnimuslimske predikanten Izz al-Din al-Qassam.

«Han fortsatte å bære sitt våpen mot kristendommen og jødedommen i hele Syria og Palestina helt til sitt siste øyeblikk …»

Lærebok forteller elevene at jødene «har stjålet landet deres»

Senere i kapitlet står det:

«Jødene har fylt landet deres og stjålet landet deres …»

Arbeidsheftet gjengir også følgende sitat av al-Qassam:

«Jeg skal ikke vende tilbake til denne moskeen før jødene og engelskmennene er blitt fordrevet.»

Kilde: https://www.jpost.com/middle-east/article-901905